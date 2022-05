POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Pkw-Brand ++ Körperverletzung, Bedrohung ++ Einbruch in Firma ++ Anhängerdiebstahl ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Uplengen - Pkw-Brand

Am Montag kam es gegen 13:00 Uhr auf der Autobahn 28, Fahrtrichtung Oldenburg, Parkplatz Uplengen-Süd, nach den bisherigen Ermittlungen vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Pkw-Brand. Der Pkw Citroen C2 brannte vollständig aus. Die Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus dem Pkw befreien und blieben unverletzt.

Emden - Körperverletzung, Bedrohung

Am Montag kam es gegen 15:30 Uhr auf dem Stephansplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Emder und einem 20-Jährigen aus Emden. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug der 20-Jährige dem 49-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn im Anschluss mit einem Messer. Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Leer - Einbruch in Firma

Am Montag in der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 02:25 Uhr drangen bisher unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Firma im Bahnhofsring ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Uplengen - Anhängerdiebstahl

In der Nacht von Sonntag, 20:00 Uhr, auf Montag, 08:00 Uhr, wurde von einem Firmengelände in der Bismarckstraße ein mit einem Deichselschloss gesicherter, zweiachsiger Anhänger der Marke Böckmann mit der Städtekennung LER entwendet. Wer Hinweise zu dem Anhänger oder zu dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Uplengen zu melden.

Weener - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag wurde gegen 13:20 Uhr in der Dr.-Werner-Klingele-Straße ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Weener kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer fest. Des Weiteren wurde eine geringe Menge Canabis in dem Fahrzeug aufgefunden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt sowie entsprechende Verfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag wurde gegen 01:00 Uhr in der Heisfelder Straße ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Leer kontrolliert. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Fahrzeugführer körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag wurde gegen 16:00 Uhr gemeldet, dass eine Fahrradfahrerin in der Logabirumer Straße mehrfach gestürzt sei. Eine Überprüfung der 55-jährige Leeranerin ergab einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt. Am Dienstag wurde gegen 01:50 Uhr in der Friesenstraße ein 26-jähriger Leeraner auf einem E-Scooter kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,51 Promille. Es wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrten wurden untersagt.

Leer - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag wurde gegen 17:20 Uhr in der Saarstraße ein 33-jähriger Leeraner auf einem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen seit dem 01.03.2022 abgelaufen war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Borkum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag wurde gegen 07:05 Uhr ein 39-jähriger Borkumer kontrolliert, welcher mit einem Pkw den Geusenweg befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 39-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 52-jährigen Pkw-Halter wurde ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

