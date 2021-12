Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Steinweg, Donnerstag, 23.12.21, 12.00 Uhr bis Dienstag, 28.12.21, 14.30 Uhr KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Donnerstag, 23.12.21, 12.00 Uhr bis Dienstag, 28.12.21, 14.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein, in Kreiensen, im Steinweg gelegenes Wohnhaus ein. Der oder die Täter machten sich während der Abwesenheit der Eigentümer an einem Fenster des Wohnhauses zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Im Wohnhaus wurden mehrere Behältnisse durchwühlt, ob dabei Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Täter verursachten Schäden in Höhe von ca. 100,- EUR.

