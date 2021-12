Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR-SOHLINGEN (js) Feldstraße, 26.12.21, 16.00 Uhr, bis 28.12.21, 08.00 Uhr Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vor einem Grundstück in der Feldstraße in Sohlingen eine Straßenlaterne und einen Mauerpfeiler. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

