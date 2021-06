Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunken über die B41

Waldböckelheim, B41 (ots)

Am 15.06.2021 gegen 23:15 Uhr fiel einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin auf, dass vor ihr ein roter PKW in Schlangenlinien fuhr. Die Fahrt ging über die B41 (bei Waldböckelheim) in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Die sofort entsandte Streife konnte das Fahrzeug an der AS Rüdesheim aufnehmen. Auch hier konnte deutliches Schlangenlinienfahren wahrgenommen werden. Die 31-jährige Frau aus Sulzbach konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, was sich in einem Atemalkoholwert von 0,81 Promille widerspiegelte. Die Weiterfahrt war damit beendet, der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Dame wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

