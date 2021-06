Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Erfolgreiche Suchmaßnahmen nach hilfloser Person

Bad Kreuznach (ots)

Ab 23:00 Uhr gehen sowohl bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach als auch bei der Führungs- und Einsatzzentrale in Mainz gleichzeitig mehrere Notrufe aufgrund von lauten Hilferufen einer Person ein. Da die Hilferufe nicht genau lokalisiert werden konnten, erfolgten intensive Suchmaßnahmen in guter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den Kreuznacher Bürger*innen. Nach einer einstündigen Absuche des Waldgebietes oberhalb des Nachtigallenweges in Bad Kreuznach konnte ein stark alkoholisierter und leicht verletzter 30-Jähriger aufgefunden werden. Er wurde durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell