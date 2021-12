Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Einparken in Tiefgaragenzufahrt gerutscht

Northeim (ots)

Montag, 27.12.2021, 0:20 Uhr

Northeim, Eichstätte

NORTHEIM(da) - Eine 21-Jährige wollte am gestrigen Morgen (27.12.21) gegen 07.20 Uhr mit ihrem PKW auf einem Grundstück in der Eichstätte einparken. Aufgrund von Eisglätte kam ihr Fahrzeug jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte in die Zufahrt einer Tiefgarage. Letztlich stoppte erst das verschlossene Garagentor die unfreiwillige Rutschpartie. Die Northeimerin blieb glücklicherweise unverletzt, der PKW konnte erst später wieder "befreit" werden. Der Sachschaden an Tor und Auto beläuft sich geschätzt auf ca. 2.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell