POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.05.2022

++ Pkw aufgebrochen ++ Pflanztopf entwendet (Foto) ++ Whatsapp-Betrug ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Leer - Pkw aufgebrochen

In der Nacht von Montag, 18:00 Uhr, auf Dienstag, 07:00 Uhr, wurde die Beifahrerscheibe eines Pkw Hyundai Getz, welches auf einem Parkplatz einer Bank in der Bremer Straße abgestellt war, mit einem Stein eingeschmissen und ein Portemonnaie von dem Beifahrersitz entwendet. Die Polizei Leer bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

Holtland - Pflanztopf entwendet (Fotos) In dem Zeitraum von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 09:00 Uhr, wurde von einem Grundstück in der Königstraße ein mit Dachwurz bepflanzter Pflanztopf in Kopfform entwendet. Durch die unbekannte Täterschaft wurde stattdessen ein Frauenkopf aus Plastik platziert. Die Polizei Hesel bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Pflanztopfes oder zu der Herkunft des zurückgelassenen Frauenkopfes machen können, sich zu melden.

Filsum - Whatsapp-Betrug

Am Montag erhielt eine 69-jährige Filsumerin gegen 13:20 Uhr über Whatsapp eine Nachricht von einer ihr unbekannten Mobilfunknummer. Es wurde ihr suggeriert, dass es sich um die neue Handynummer ihrer Tochter handeln würde, weil das alte Handy defekt sei. Im weiteren Chatverlauf bat die angebliche Tochter um die Begleichung einer Rechnung. Die 69-Jährige überwies einen Betrag von ca. 2000,00 Euro in dem Glauben, dass sie ihrer Tochter helfen würde. Im weiteren Tagesverlauf telefonierte die Frau mit ihrer richtigen Tochter und stellte den Betrug fest.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 16:30 Uhr, wurde der Polizei ein gestürzter Motorradfahrer in der Straße Am Gastenkamp gemeldet. Die couragierten Zeuginnen (29 Jahre und 53 Jahre) stellten fest, dass der Motorradfahrer augenscheinlich alkoholisiert war und verhinderten eine Weiterfahrt durch das Wegnehmen der Motorradschlüssel. Der Motoradfahrer flüchtete anschließend fußläufig von der Örtlichkeit. Er konnte von den eingesetzten Beamten an der Halteranschrift angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten bei dem 57-jährigen Leeraner eine Atemalkoholwert von 1,47 Promille fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag wurde gegen 22:00 Uhr in der Deichstraße ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Anhaltspunkte für eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uplengen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Am Dienstag wurde gegen 16:45 Uhr in der Ostertorstraße der 40-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Firreler nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren stellten die eingesetzten Polizeibeamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Rauschmittelbeeinflussung hindeuteten. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Verfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 15:15 Uhr wurde in der Hauptstraße ein auf dem Parkplatz eines Altenpflegeheims abgestellter schwarzer Pkw Volvo vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw so stark hinten links an der Stoßstange beschädigt, dass sie Alarmanlage des Volvos auslöste. Der andere Pkw entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe an dem Volvo wird auf ca. 1000,00 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 16:50 und 17:50 Uhr, wurde ein roter Mitsubishi Space Star, welcher auf dem Parkplatz einer Bank in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße geparkt war, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw an der Fahrerseite beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich das andere Fahrzeug vom Unfallort. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um ein gelbes Fahrzeug handeln. Die Polizei Leer bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder zu dem Unfallhergang machen können, sich zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:20 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Fritz-Reuter-Straße vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein abgestellter, grauer Pkw der Marke VW Polo hinten links durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort. Bei dem verursachenden Pkw könnte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

