LPI-NDH: Wer erkennt sein Eigentum? Teil 2

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen stellte Anfang November zahlreiche Gegenstände bei Wohnungsdurchsuchungen in Nordhausen sicher. Bislang konnten nicht alle Gegenstände an ihre Eigentümer herausgegeben werden. Wer auf den Bildern sein Eigentum erkennt, wird gebeten, sich mit entsprechendem Nachweis, bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

