Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw auf Abwegen

Hohenstein (ots)

Auf Abwegen war ein Sattelzug am Dienstagvormittag in Holbach. Der 59-jährige Fahrer befuhr gegen 10.30 Uhr die Holbacher Dorfstraße. Hierbei kam er aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Kabelmast. In der Folge stieß er gegen einen Verkehrsspiegel und einen Baum. Der Fahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, kehrte aber wenig später zur Unfallstelle zurück. Zwischenzeitlich hatte bereits ein Verantwortlicher für den Mast den Unfall bei der Polizei gemeldet. Der entstandene Schaden ist noch unklar.

