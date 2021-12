Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike verschwunden

Bad Langensalza (ots)

Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße verschwand in der Nacht zu Dienstag ein E-Bike Husqvarna. Gegen 22 Uhr stand das Rad noch im Flur. Das Rad ist gelb, schwarz und hat einen Wert von ca. 7000 Euro. Aus einem Keller im Langen Rasen verschwand eine Werkzeugkiste im Wert von ca. 50 Euro. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen.

