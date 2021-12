Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Autofahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Montag, in der Petristraße, leicht verletzt. Eine 63-jährige Frau befuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem Renault Kangoo die Petristraße in Richtung Uder. Auf der Kreuzung Holzweg, Kasseler Tor kollidierte sie mit einem Renault Clio, dessen 80-jähriger Fahrer, vorfahrtsberechtigt, in Richtung Kasseler Tor unterwegs war. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Autos wurden beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell