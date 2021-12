Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Temposünder werden zur Kasse gebeten

Günterode, Bad Langensalza (ots)

Zwei Autofahrer müssen zukünftig wahrscheinlich ihr Auto stehen lassen. Sie wurden bei Geschwindigkeitskontrollen in Günterode und auf der B 84 in Bad Langensalza am Sonntag gemessen. Bei erlaubten 50 km/h in Günterode fuhr ein Autofahrer 118. Ihn erwarten drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 700 Euro Bußgeld. Zwei Monate zu Fuß wird der Autofahrer, gemessen in Bad Langensalza, unterwegs sein. Bei erlaubten 100 km/h fuhr er 162. Neben 600 Euro Bußgeld erwarten ihn auch zwei Punkte in Flensburg.

