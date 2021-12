Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf glatter Straße ins Rutschen gekommen

Brehme (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr am Montag, gegen 11.20 Uhr die Landstraße 1011. Am Abzweig zur Landstraße 1012 nach Brehme verlor sie auf der glatten Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus ihrem Ford geborgen werden. Ein Krankenwagen brachte die junge Frau, leicht verletzt, in ein Krankenhaus. Ihr Ford musste abgeschleppt werden. Gegen 12.50 Uhr war die Unfallstelle wieder befahrbar.

