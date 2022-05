Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ gefährliche Körperverletzungen ++ sexuelle Belästigung ++ Einbruch in Wohnung ++ Widerstand, Beleidigung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Betrunkener Fahrradfahrer ++ Sicherstellung von Gegenständen - Polizei bittet um Mithilfe ++

Leer - gefährliche Körperverletzung

Am Montag kam es in der Mühlenstraße in Höhe der Wörde gegen 13:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Fünf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren schlugen gemeinsam auf mindestens zwei weitere bislang unbekannte Jugendliche ein. Nur durch das beherzte Eingreifen mehrerer Passanten ließen die Täter von den Opfern ab. Diese flohen von dem Tatort, konnten jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Polizisten festgestellt werden. Sie wurden zur Polizeidienststelle verbracht und letztlich an ihre Eltern übergeben. Die Tathandlung wurde durch Zeugen videografiert. Das Video liegt der Polizei vor. Die Opfer sowie weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch, 19:30 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in der Unionstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 11-jähriger Junge wollte auf dem Spielplatz schaukeln. Aus einer Gruppe von drei Jugendlichen, welche sich ebenfalls auf dem Spielplatz befanden, kam ein Junge auf den 11-Jährigen zu. Der Jugendliche hielt eine Deo-Flasche vor das Gesicht des 11-Jährigen und entzündete das ausströmende Gasgemisch mit einem Feuerzeug. Das Kind wandte sich sofort ab und rannte nach Hause. Die Eltern stellten fest, dass die Haare und Augenbrauen des Kindes versengt waren. Zu weiteren Verletzungen kam es augenscheinlich nicht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 17 Jahre alt, 180 cm groß, dunkelblonde und leicht wellige Haare, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, unterwegs vermutlich mit einem scharz/grünen Fahrrad der Marke Bulls. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - sexuelle Belästigung

Am Donnerstag kam es gegen 19:40 Uhr in der Torumer Straße zu einer sexuellen Belästigung eines 13-jährigen Mädchens. Eine bislang unbekannte männliche Person näherte sich dem Kind von hinten und berührte es unsittlich im Bereich des Pos und der Hüfte. Als das Mädchen nach Hilfe schrie, lief der Täter in Richtung Burfehner Weg davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 16-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, leichter Oberlippenbart (Flaum), bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Rucksack. Personen, die Hinweise zu dem Täter oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbruch in Wohnung

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:40 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Großen Straße die Tür zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss gewaltsam geöffnet. Aus der Wohnung wurden Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei Emden bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

Rhauderfehn - Widerstand, Beleidigung

Am Donnerstag wurde gegen 22:00 Uhr der Polizei eine angetrunkene weibliche Person in der 1. Südwieke gemeldet, welche mit ihrem Fahrrad auf die Straße läuft, herumschreit und randalieren würde. Als die eingesetzten Beamten die 54-jährige Rhauderfehnerin ansprachen, verhielt diese sich sehr aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete die Beschuldigte Widerstand und trat einen Polizeibeamten gegen das Schienbein. Die Rhauderfehnerin wurde letztlich dem Gewahrsam zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Hesel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13:15 Uhr, befuhr eine 18-jährige Wiesmoorerin mit einem silberfarbenen Pkw Opel Corsa die Leeraner Straße in Richtung Aurich. In Höhe der Einmündung zur Oldenburger Straße musste sie an der Ampel halten. Hinter ihr stand ein blauer Pkw mit Leeraner Städtekennung. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr die Wiesmoorerin geradeaus weiter in Richtung Aurich. Der blaue Pkw bog nach rechts auf die Oldenburger Straße in Richtung Uplengen ab und touchierte dabei den Pkw der 18-Jährigen hinten rechts an der Stoßstange. Der Fahrer des blauen Pkw setzte seine Fahrt fort und fuhr weiter in Richtung Uplengen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder zu dem blauen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hesel in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Betrunkener Fahrradfahrer

Am Donnerstag meldeten gegen 17:50 Uhr zwei Passanten, dass ein angetrunkener Fahrradfahrer in der Langholter Straße in den wasserführenden Straßengraben gefahren sei. Der Fahrradfahrer wurde durch einen 32-jährigen Westoverledinger und einen 31-jährigen Rhauderfehner aus dem Straßengraben gezogen. Dadurch verhinderten die Beiden durch ihr schnelles Eingreifen ein eventuelles Ertrinken des Fahrradfahrers. Der 57-jährige Fahrradfahrer war komplett durchnässt und wurde vor Ort aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades und seiner entsprechenden Hilflosigkeit durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht. Letztlich wurde der 57-jährige Ostrhauderfehner durch die Polizisten zur Polizeidienststelle nach Leer verbracht. Ein Atemakoholtest war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht möglich, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde er zur Ausnüchterung der Gewahrsamszelle zugeführt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Sicherstellung von Gegenständen - Polizei bittet um Mithilfe

Im Januar 2022 wurden im Rahmen einer Kontrolle mehrere Gegenstände in einem Schuppen in Weener aufgefunden, die augenscheinlich aus Diebstählen stammen. Es ist davon auszugehen, dass die Taten im Bereich Weener und Bunde begangen wurden. Es handelt sich bei den Gegenständen überwiegend um in der Landwirtschaft oder Werkstatt genutztes Elektrozubehör, Fahrradzubehör und ein gelbes Pocketbike. Die einzelnen Bilder sind auf der Homepage der Polizeiinspektion Leer/Emden abgebildet und unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3wbsCLI

Die Polizeiinspektion Leer/Emden bittet die rechtmäßigen Eigentümer oder Hinweisgeber, die diese Gegenstände identifizieren können, sich unter der Telefonnummer 0491-97690254 oder fk2@pi-ler.polizei.niedersachsen.de zu melden.

