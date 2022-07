Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Fahrradfahrer stürzt bei Alleinunfall - 18-Jähriger schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ist ein 18-jähriger Radfahrer in den Süchtelner Höhen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der in Polen geborene Mann fuhr einen Schotterweg, der an einer Parkbank in den Süchtelner Höhen vorbeiführt, abwärts. Der 18-Jährige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit, versucht sein Fahrrad zu bremsen und stürzte dabei. Ein Zeuge, welcher sich zuvor mit dem 18-Jährigen getroffen hatte, gab an, dass er zuvor Alkohol konsumiert hatte und keinen Helm trug. Der Radfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. /AM (621)

