Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Photovoltaik-Modulen (PV) im Industriegebiet Polch

Polch (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 12.05.2022, auf Freitag, 13.05.2022, wurden 20 Photovoltaik-Module (PV-Module) vom Gelände einer Großbäckerei in der Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet Polch entwendet. Die PV-Module mit einer Leistung von je 300 Watt waren zur Tatzeit auf einer Europalette zwecks späterer Montage aufgesetzt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell