POL-PDMY: Ahrweiler - Versammlung der Initiative "Ahrtal - Wir stehen auf"

Polch, Rudolf-Diesel-Straße (ots) - Wie der Polizei Mayen durch eine nachträgliche Anzeige erst gestern bekannt wurde, kam es am 10.05.2022, in der Zeit von ca. 07:30 Uhr bis 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Polch. Ein Lkw oder Lieferwagen befuhr die Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung August-Horch-Straße. In Höhe des Anwesens der Hausnummer 16, touchierte der Unfallverursacher einen ...

mehr