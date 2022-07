Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Pkw-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab - Kollision mit einer Hauswand

Niederkrüchten-Dam (ots)

Am gestrigen Montag hat sich ein Unfall auf der Straße ´Dam` in Niederkrüchten-Dam ereignet. Eine 66-jährige Deutsche befuhr mit ihrem Pkw die Straße und kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Darauffolgend kollidierte die Niederkrüchtenerin mit einem an der Straße liegenden Gebäude. Ein am Rand geparkter Pkw wurde durch die Splitter der Kollision zwischen Pkw und Haus beschädigt. Die Feuerwehr konnte eine Einsturzgefahr des beschädigten Gebäudes nicht ausschließen. Weiteres wird nun durch einen Statiker geprüft. Die 49-jährige Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mittels Rettungswagen ins Viersener Krankenhaus gebracht. / AM (625)

