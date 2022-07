Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Brand in Einfamilienhaus - Herdplatte fing Feuer

Willich (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr hat sich ein Brand in Willich in einem Einfamilienhaus auf der ´Hover Kull` ereignet. Bei dem dort wohnenden Ehepaar hat sich im Keller Rauch entwickelt, woraufhin der 65-jährige Willicher nachschaute. Im Keller stellte er dann fest, dass ein dort befindlicher, angeschlossener Herd in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Die Ermittlungen dauern an. /AM (629)

