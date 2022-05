POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss mit Leichtkraftrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Am Rande der Aufstiegsfeier in der Innenstadt sind am Mittwochabend Mitarbeiter eines Rettungsdienstes durch einen Böllerwurf in der Münchstraße verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf die Verantwortlichen. Nach einer ersten Befragung der Betroffenen stellt sich der Vorfall folgendermaßen dar: Kurz vor 21 Uhr flogen zunächst mehrere Glasflaschen in Richtung des ...

mehr