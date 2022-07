Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Straßenraub in Willich - 61-Jährige auf offener Straße überfallen

Willich (ots)

Am Dienstag hat sich gegen 10.30 Uhr ein Straßenraub auf der Pasteurstraße in Willich ereignet. Eine 61-Jährige ging mit ihrem Hund auf der Pasteurstraße in Willich spazieren. Als sie rechts in den Alperhofweg abbog, wurde sie von hinten von unbekannten Männern überfallen und ihre Kette wurde ihr entrissen. Die Willicherin rief laut um Hilfe, woraufhin die unbekannten Täter in Richtung Pasteurstraße flüchteten. Die 61-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Willicherin gab an, dass es sich um insgesamt drei Männer handelte, die mit einem beigen Kombi mit ausländischem Kennzeichen unterwegs waren. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte die Täter nicht mehr finden. Falls Sie den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (631)

