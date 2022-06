Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung/Imbissfenster aufgehebelt

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte hebelten am Donnerstag, zwischen 09:45 und 15:45 Uhr, die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Werdohler Straße auf. Die Täter durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen in der Wohnung. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen diverse Armbanduhren. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten unbekannte Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Imbisses an der Lennestraße auf. Durch das Fenster gelangten die Täter in den Verkaufsraum, wo sie Bargeld aus der Kasse entwendeten. Täterhinweise gibt es bislang nicht. (schl)

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell