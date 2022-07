Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Sattelzug-Fahrerin kollidiert mit Pkw - Fahrerin flüchtet von Unfallstelle

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Dienstagmorgen hat eine Sattelzug-Fahrerin auf der Robert-Koch-Straße in Willich Schiefbahn eine Unfallflucht begangen. Eine Zeugin beobachtete gegen 08.45 Uhr, wie eine Frau mit einem Sattelzug durch die Robert-Koch-Straße an geparkten Pkw entlang fuhr. Plötzlich hörte sie einen Knall und sah, dass die Fahrerin mit einem geparkten Pkw und einer Mauer kollidierte. Die Fahrerin entfernte sich, nachdem sie kurz nach der Mauer schaute, unerlaubterweise vom Unfallort. Die Zeugin konnte das Kennzeichen notieren und rief die Polizei. Später kehrte die Sattelzug-Fahrerin zum Unfallort zurück. Die 43-Jährige aus Freienbessingen in Thüringen gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie die Kollision nicht bemerkt habe. Der Führerschein der Deutschen wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei dankt ausdrücklich der Zeugin, die sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des Lkw notierte und so dazu beitrug, dass die Unfallflucht aufgeklärt wurde und so die Geschädigten eine Chance haben, ihren Schaden ersetzt zu bekommen. Um es deutlich zu machen: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer an einem Unfall beteiligt ist - egal, ob er diesen verursacht hat oder nicht - muss dafür sorgen, dass die anderen Beteiligten Angaben zu seiner Person, seinem Fahrzeug und zur Art der Beteiligung bekommen. Das Strafgesetzbuch sieht Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vor. /AM (633)

