POL-LIP: Blomberg-Istrup. Sprengung Geldautomat - keine zwei Täterfahrzeuge.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von der Sprengung eines Geldausgabeautomaten am frühen Dienstagmorgen (4. Oktober 2022) gegen 2:25 Uhr an der Lemgoer Straße: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5335515

In der Pressemitteilung gaben wir bekannt, dass zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort davon fuhren. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich in einem der Fahrzeuge ein Zeuge befunden hat, der das Fluchtfahrzeug vom Tatort aus kurzfristig verfolgen konnte. Dieser Mann musste die Verfolgung des offenbar hochmotorisierten Täterfahrzeuges allerdings auf der Detmolder Straße abbrechen. Die Täter flüchteten weiter in Richtung Detmold. Zu dem Fluchtfahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um ein viertüriges, dunkles Kraftfahrzeug handelte. Auch benachbarte Gebäude wurden durch die Sprengung des Automaten in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 250.000 bis 300.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die bislang nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

