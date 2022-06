Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei nimmt nach Fahrzeugdiebstählen an Soltau-Therme Tatverdächtige fest

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.06.2022 Nr. 2

03.06 / Polizei nimmt nach Fahrzeugdiebstählen an Soltau-Therme Tatverdächtige fest

Soltau: Polizeibeamte aus dem Heidekreis nahmen in Hamburg am Mittwochvormittag zwei Tatverdächtige zu den in jüngster Vergangenheit für Aufsehen erregenden Diebstählen von Fahrzeugen an der Soltau-Therme fest. Der männliche Tatverdächtige, 25 Jahre alt, steht im Verdacht, mit anderen im Zeitraum Februar bis Mai 2022 insgesamt fünf Komplettentwendungen durchgeführt zu haben (wir berichteten). Letztmalig am 05.05.22, als sie einen schwarzen T6 Multivan erbeuteten. Der Gesamtschaden dürfte deutlich über 100.000 Euro liegen. Die Entwendung der Fahrzeuge erfolgte in allen Fällen unter dem Einsatz der originalen Fahrzeugschlüssel, die die Täter durch zuvor begangene Aufbrüche von Umkleide-Spinden in der Soltau-Therme erlangt hatten, wo die Halter/Nutzer der abhandengekommenen Fahrzeuge zu Gast waren. Ermittlungen und Recherchen haben zu der Erkenntnis geführt, dass sich im selben Zeitraum weitere gleichgelagerte Taten an Erlebnisbädern in Hamburg und Schleswig-Holstein zutrugen.

Die weibliche Tatverdächtige im Alter von 21 Jahren stellte den Tätern die Wohnung zur Verfügung.

Die an zwei Standorten durchgeführten Durchsuchungen führten sowohl zum Auffinden des bereits mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen, der weiblichen Mittäterin als auch von erheblichen Beweismitteln sowie Munition und Betäubungsmittel als Zufallsfunde. Hinweise auf erhebliche Geldflüsse wurden festgestellt.

Beide Personen machten bisher keine Angaben zur Sache. Die weibliche Person wurde aufgrund nicht vorliegender Haftgründe entlassen. Die männliche Person trat eine noch bestehende Freiheitsstrafe von einem Jahr an. Die Ermittlungen dauern an.

