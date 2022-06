Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Oberfräse bei Einbruch entwendet; Walsrode: E-Bike am Krankenhaus gestohlen; Hodenhagen: Alkohol am Steuer; Walsrode: In Schlangenlinien unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.06.2022 Nr. 1

02.06 / Oberfräse bei Einbruch entwendet

Munster: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in ein Gebäude der Heidewerkstätten am Kohlenbissener Grund ein und entwendeten eine Oberfräse inklusive Koffer im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

01.06 / E-Bike am Krankenhaus gestohlen

Walsrode: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14.40 und 16.40 Uhr entwendeten Unbekannte ein E-Bike der Marke Herkules "Roberta", das mit einem Bügelschloss gesichert am Haupteingang des Krankenhauses in Walsrode abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

02.06 / Alkohol am Steuer

Hodenhagen: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag einen 56jährigen Autofahrer in Hodenhagen an. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,79 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

02.06 / In Schlangenlinien unterwegs

Walsrode: Nach einem Hinweis auf einen Pkw, der unter anderem erhebliche Schlangenlinien fahre und fast mit einem Baum kollidiert wäre, konnten Polizeibeamte das entsprechende Fahrzeug am späten Donnerstagabend, gegen 00.00 Uhr auf der Hodenhagener Straße anhalten. Der 36jährige Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,41 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

02.06 / Fahrradfahrerin übersehen

Hodenhagen: Beim Einbiegen aus dem Reiherbusch auf die Bahnhofstraße nach rechts, übersah eine 43jährige Autofahrerin am Donnerstagmittag eine 52jährige Fahrradfahrerin. Die Frau kam bei der Kollision zu Fall und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell