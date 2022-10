Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen.

Lippe (ots)

Der Polizei wurden aus dem Stadtgebiet von Detmold mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen gemeldet. In einem Fall wurde ein Täter auf frischer Tat angetroffen. Zwischen vergangenem Freitag und Samstag (30.09. - 01.10.2022) schlugen die Automarder gleich mehrfach zu. Sie zerstörten jeweils eine Glasscheibe der Fahrzeuge und gelangten so an die Wertgegenstände. Die Täter waren unter anderem in der Palaisstraße, der Bandelstraße, der Humboldtstraße, der Willi-Hofmann-Straße und in der Allee aktiv. Dabei erbeuteten sie zahlreiche elektronische Geräte wie Tablets, Laptops oder Smartphones. Ein Tatzusammenhang ist aufgrund der Vorgehensweise nicht auszuschließen.

In einem Fall wurde ein Zeuge auf einen Dieb aufmerksam. Dieser hatte am Freitag (30.09.2022), gegen 18:25 Uhr, gerade die Seitenscheibe eines in der Felix-Fechenbach-Straße abgestellten Skoda eingeschlagen und sich auf der Suche nach Wertgegenständen in das Fahrzeug gelehnt. Der Zeuge sprach den Täter daraufhin an und versuchte ihn festzuhalten; er konnte jedoch in Richtung des Kindergartens entkommen. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, etwa 1,65 - 1,70 m groß und von schmächtiger Statur sein. Er hatte sehr kurz geschorenes Haar und sprach perfekt russisch. Bekleidet sei er mit einer Jacke gewesen, die in Brusthöhe grau und in Bauchhöhe schwarz war. Wer bezüglich dieser Diebstähle Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Identität des beschrieben Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell