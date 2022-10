POL-LIP: Bad Salzuflen. Aufmerksamer Nachbar vereitelt Brandausbreitung.

Lippe (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher drangen am Montag (3. Oktober 2022), zwischen Mitternacht und 12:30 Uhr, in einen Imbiss in der Schötmarschen Straße ein. Dazu benötigten sie zwei Versuche. Zunächst versuchten sie es an einem Fenster, das sich oberhalb einer Überdachung befindet. Hier scheiterten die Einbrecher. Schließlich hebelten sie ein anderes Fenster auf und gelangten so in den Imbiss. Mit etwas ...

