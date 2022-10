Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Wettbüro eingedrungen.

Lippe (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer drangen am frühen Samstagmorgen (1. Oktober 2022) in ein Wettbüro im Steinweg ein. Die Täter hebelten gegen 1:15 Uhr die Eingangstür auf und erbeuteten Bargeld aus einer Kasse. Einer der Einbrecher ist korpulent und war zur Tatzeit hell gekleidet. Der andere ist schlanker und trug eine schwarze Winterjacke mit Fellkapuze sowie eine helle Jogginghose. Beide Täter hatten Sportschuhe der Marke "Nike" an. Ihre Hinweise dazu richten Sie unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

