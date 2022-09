Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallflucht in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Verkehrsunfalles im Kreuzungsbereich Mechtenbergstraße/Wembkenstraße in Rotthausen. Der Unfall ereignete sich am Montag, 19. September 2022, gegen 16 Uhr. Nach Aussagen eines Zeugen bog ein weißer Transporter oder LKW mit Auflieger von der Wembkenstraße links in die Mechtenbergstraße in Richtung Tankstelle ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Das gesuchte Fahrzeug fuhr in unbekannte Richtung weiter. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat zu melden unter der Telefonnummer 0209 365 6221 oder bei der Leitstelle unter der Telefonnummer 0209 365 2160.

