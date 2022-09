Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jährige in der Altstadt beraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 19. September 2022, ist eine 14 Jahre alte Schülerin Opfer eines Raubes geworden. Den Polizeibeamten sagte sie, dass sie um 8.32 Uhr mit der U-Bahn am Heinrich-König-Platz ankommend von zwei ihr unbekannten Jugendlichen verfolgt wurde. Einer der Tatverdächtigen habe sie dann auf der Ahstraße angesprochen und nach Geld gefragt. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Nachdem die Jugendliche dem Täter ihr Bargeld gab, entfernten sich beide in Richtung Bahnhofstraße. Einer der beiden Gesuchten ist etwas stämmiger, hat braune Haare und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Der andere war ebenfalls schwarz gekleidet, aber etwas dünner und hat schwarze Haare. Beide trugen eine OP-Maske im Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

