Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Schwieberdinger Straße, der Schlieffestraße und der Eglosheimer Straße in Ludwigsburg ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen zum Unfallhergang. Eine 40-jährige Audi-Lenkerin fuhr von der der Schlieffenstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr eine 18-jährige Opel-Lenkerin von der Schwieberdinger Straße aus Richtung Möglingen kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg ein. Beide Unfallbeteiligten gaben im Nachgang an, jeweils bei "grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

