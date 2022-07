POL-LB: Besigheim: Enforcement-Trailer besprüht

Ludwigsburg (ots) - Der Unfall ereignete sich am Donnerstag und nicht wie zunächst gemeldet am Dienstag. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de ...

mehr