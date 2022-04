Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrer bleiben bei Unfall unverletzt.

Ulm (ots)

Ein 19 Jahre alter Autofahrer befuhr am Freitag gegen 22.40 Uhr die Marienstraße in Richtung Kurt-Bittel-Straße. Er wollte dann nach links in die Olgastraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 53-Jährigen, so dass die Autos im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 7.500 Euro. Die Pkw-Lenker blieben unverletzt.

++++++++++++++++0616890

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell