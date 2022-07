Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ditzingen: Unbekannter nötigt und beleidigt Mercedes-Lenkerin

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 10.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach eine Nötigung und Beleidigung beobachtet haben. Eine 42 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die zuvor auf der Autobahn unterwegs war, verließ diese an der Anschlussstelle. Hierbei bemerkte sie einen noch unbekannten Mann, der sich hinter ihr in einem Seat befand und hupte. Außerdem beleidigte er sie mittels einer Geste. Reflexartig habe sie hierauf gebremst. Über den Rückspiegel konnte sie dann weiter beobachten, dass er weiter wild gestikulierte und im Slalom hinter ihr her fuhr. Die 42-Jährige ordnete sich im weiteren Verlauf auf der rechten der beiden vorhandenen Linksabbiegespuren in Richtung Ditzingen ein. Der Seat-Fahrer überholte sie nun und stellte sich zweimal quer vor den Mercedes, so dass die Frau nicht weiterfahren konnte. Er stieg dann aus seinem Fahrzeug aus, schlug gegen ein Fenster des Mercedes und beleidigte die Frau erneut, bevor er davon fuhr. Der Mann war mit einem schwarzen Seat mit Bonner Kennzeichen (BN-) unterwegs. Er selbst dürfte etwa 180 cm groß sein, ist schlank und von sportlicher Statur. Der Mann hat dunkle Haare und ein gepflegtes Äußeres. Er trug eine graue Hose, ein weißes Hemd und außerdem eine Sonnenbrille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell