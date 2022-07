Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Auffahrunfall mit 45.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie zu spät erkannte, dass die BMW-Lenkerin vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste, war eine 25 Jahre alte VW-Lenkerin am Dienstag gegen 12.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahndreieck Leonberg in einen Unfall verwickelt. Die VW-Fahrerin, die auf dem linken der beiden vorhandenen Fahrstreifen der Überleitung auf die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war, fuhr ihrer 53 Jahre alten Vorderfrau auf und erlitt hierbei leicht Verletzungen. Die 25-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 45.000 Euro.

