Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 29-Jähriger leistet nach Körperverletzung Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 29 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 22.35 Uhr in einer Gaststätte am Bahnhof einen 42-Jährigen geschlagen hatte und es zu einem Gerangel zwischen den beiden gekommen war, alarmierte der Wirt die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen vor Ort eintrafen, verhielt sich der 29-Jährige auch ihnen gegenüber aggressiv und provokant. Mit einem Bierkrug in der erhobenen Hand ging er brüllend auf einen Beamten zu, worauf er zu Boden gebracht wurde. Da sich der 29-Jährige vehement wehrte, wurde zur Unterstützung eine zweite Streifenwagenbesatzung hinzugerufen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde eine Beamtin leicht verletzt. Der 29-Jährige, der sich nicht beruhigen ließ und auch nach der Schusswaffe eines Beamten griff, wurde im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der 29-Jährige, dessen Atemalkoholtest knapp zwei Promille ergab, die Beamten und die Beamtin. Er musste den Rest der Nacht bis Freitagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen bleiben und wird sich wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.

