POL-GE: Tatverdächtiger nach Kfz-Aufbrüchen gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend, 18. September 2022, einen 41 Jahre alten Mann auf der Friesenstraße in Erle auf frischer Tat gestellt. Ein Zeuge hatte um 17.53 Uhr den Notruf gewählt, weil er den Tatverdächtigen bei einem Kfz-Einbruch auf der Rudelgasse in der Nähe beobachtet hatte. Während die Polizeibeamten unterwegs waren, ging der Tatverdächtige zum nächsten Tatort an der Friesenstraße. Der Zeuge folgte ihm und lotste die Beamten. Sie trafen den Mann in einem Mercedes sitzend, während er nach Diebesgut suchte. Die Beamten stellten die Personalien des Beschuldigten fest und fanden bei ihm mutmaßliches Diebesgut und Tatwerkzeug. Die Ermittlungen dauern an.

