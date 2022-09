Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kommissar Zufall erkennt Unfallbeteiligten

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 15.September 2022, gegen 14 Uhr kam es in der Einkaufsstraße der Altstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Der 26-jährige Fußgänger wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr unerkannt weiter. Rein zufällig erkannte der 26-Jährige den Unbekannten in den späten Abendstunden desselben Tages in der Nähe des Wissenschaftsparkes wieder. Er alarmierte die Polizei, die den 28-jährigen Fahrradfahrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und festnehmen konnten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell