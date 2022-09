Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte ahnden Verkehrsverstöße

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 13. September 2022 auf Mittwoch, 14. September 2022, sind drei Männer bei allgemeinen Verkehrskontrollen aufgefallen. Gegen alle drei besteht der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. Da ein entsprechender freiwillig durchgeführter Test vor Ort positiv war, brachten die Beamten sie zur Wache, wo ihnen ein Arzt Blutproben entnahm. Zwei der Kontrollierten, ein 49 Jahre alter Gelsenkirchener und ein 26 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, konnten zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, so dass gegen sie der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht. Der 26 Jährige wurde vorläufig festgenommen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt, um nicht mittig auf der Fahrbahn zu verbleiben. Die Ermittlungen dauern an.

