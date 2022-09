Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Wohnungseinbruch - wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern einer Videokamera zwei Frauen, die im Verdacht stehen, am Dienstag, 2. August 2022, versucht zu haben, einen Wohnungseinbruch verüben zu wollen. Um 12.30 Uhr versuchten die Tatverdächtigen, eine Wohnungstür in einem Haus an der Kurt-Schumacher Straße im Bereich zwischen Grenz- und Grillostraße aufzuhebeln. Ein aufmerksamer Nachbar, der verdächtige Geräusche wahrnahm, ging in den Hausflur, woraufhin die beiden Frauen flüchteten. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Aufnahmen freigegeben. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Täterbeschreibungen und Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/87405

