Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallflucht in Horst mit verletzter E-Bikerin - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 13. September 2022, kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Horst mit einer leicht verletzten E-Bikerin. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den Kreuzungsbereich Am Bugapark/Am Bugapark. Die 75-jährige Gelsenkirchenerin befand sich mit ihrem E-Bike auf der Straße Am Bugapark und beabsichtigte den genannten Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Strundenstraße zu passieren. Ein bislang unbekannter schwarzer Landrover befuhr ebenfalls die Straße Am Bugapark in nördliche Richtung und bog im Kreuzungsbereich rechts zum Nordsternplatz ab. Es kam zum Zusammenstoß und die 75-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Die Gelsenkirchenerin wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte PKW fuhr weiter. Zeugen, die zum genannten Zeitraum etwas Auffälliges oder den Unfall selbst beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Verkehrsinspektion 2 unter der Telefonnummer 0209 365 6250 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

