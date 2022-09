Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche nach mehreren Taten in Buer gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrfach haben Jugendliche am vergangenen Montagnachmittag, 12. September 2022, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, Straftaten in Buer begangen. Die Jugendlichen betraten das Geschäft eines Hörgeräte-Akustikers in der Innenstadt, wo sie mehrere Sonnenbrillen entwendeten sowie in einem Kiosk in der Marienstraße mehrere E-Zigaretten. Angesprochen auf ihr Hausverbot in einer Parfumerie auf der Hochstraße beleidigten sie eine Angestellte massiv. Im Urbanus-Park geriet die Gruppe zudem mit einem Mann in einen Streit, in Folge dessen einer der Jugendlichen den Mann schlug. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 17 Jahren stellen. Zwei von ihnen wurden nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. Drei weitere Jugendliche wurden für polizeiliche Maßnahmen mit zur Wache genommen, wo sie im Anschluss an die Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigen übergeben wurden. Sie erwarten unter anderem Strafanzeigen wegen bandenmäßigen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung.

