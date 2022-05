PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher scheitern +++ Einbruch in Kiosk +++ Kind bei Unfall verletzt +++ LKW-Fahrer flüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher scheitern

Schmitten, Ortsteil: Arnoldshain, Am Weißen Berg, 09.05.2022, 18:00 Uhr, bis 12.05.2022, 08:00 Uhr

(gr) Unbekannte Täter versuchten in Schmitten-Arnoldshain in ein unbewohntes Einfamilienhaus einzubrechen. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Montag, 09.05.2022, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 12.05.2022, 08:00 Uhr, Zutritt auf das Grundstück in der Straße "Am Weißen Berg. Anschließend versuchten sie die Haustür mit einem unbekannten Werkzeug zu überwinden. Nachdem dies misslang, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Kiosk

Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße, 13.05.2022, 00:35 Uhr

(gr) In der Nacht zum Freitag brachen offensichtlich drei Täter in einen Kiosk in Bad Homburg ein. Tatverdächtig sind zwei Männer und eine Frau. Die Gruppe verschaffte sich gegen 00:35 Uhr in der Ober-Eschbacher Straße durch Einschlagen der Scheibe Zutritt in den Kiosk. Anschließend durchwühlten sie den Innenraum. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Nach Angaben einer Mitteilerin waren die Jugendlichen ca. 16 - 20 Jahre alt. Ein Täter soll mit weißer Kappe, weißen Pullover und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein. Die weibliche Person hatte schulterlange braune Haare und trug eine schwarze Lederhose. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Kind bei Unfall verletzt

Kronberg, Ortsteil: Oberhöchstadt, Sudetenring, Donnerstag, 12.05.2022, 16:00 Uhr

(gr) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kronberg-Oberhöchstadt wurde ein 5-jähriges Kind verletzt. Offensichtlich war es bei "rot" über die Straße gerannt. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrer mit Wohnsitz im Main-Taunus-Kreis mit seinem Citroen die L3015, aus Richtung Oberursel kommend, in Fahrtrichtung Oberhöchstadt. Kurz vor der Einmündung zum Sudetenring, an der sich eine Ampel befindet, rannte das Mädchen bei "Rotlicht" von links nach rechts über die Straße. Der 56-Jährige konnte den Zusammenstoß trotz einer Gefahrenbremsung nicht verhindern. Die 5-Jährige prallte gegen das Auto und zog sich Verletzungen am Bein zu. Das Kind wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus transportiert.

4. LKW-Fahrer flüchtet

Usingen, Ortsteil: Eschbach, Schulstraße, 12.05.2022, 14:00 Uhr

(gr) Ein noch unbekannter LKW-Fahrer verursachte am Donnerstagnachmittag in Usingen-Eschbach einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Flüchtige war mit seinem grauen LKW in der Schulstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 touchierte er einen geparkten gelben Seat Leon, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Anschließend fuhr der in Mann davon, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Usinger Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem grauen LKW machen können, sich unter der Rufnummer (06081/9208-0) zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche: Mittwoch, 18.05.2022, Gemarkung Grävenwiesbach, B 456 Abfahrt Hundstadt. Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen auch unangekündigte Messstellen geben kann.

