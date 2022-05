PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Angebot des Polizeipräsidiums Westhessen - Fahrradcodierungen - weiterer Termin in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wie bereits am 02.05.2022 in unserer Veröffentlichung mitgeteilt, bietet das Polizeipräsidium Westhessen interessierten Bürgerinnen und Bürgern an mehreren Terminen die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die PD Hochtaunus bietet nunmehr einen weiteren Termin an:

Freitag, 20. Mai 2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in Bad Homburg, Saalburgstraße 116, Polizeistation Bad Homburg

Benötigt werden neben dem Fahrrad ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis, wie z. B. die Kaufrechnung für das zu codierende Fahrrad. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Dieser Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamtinnen und -beamten an dem Tag auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der Diebstahlsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung unter der Email-Adresse

svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de

erforderlich.

Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell