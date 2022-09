Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Tankbetrug

Gelsenkirchen (ots)

Wir suchen mit Hilfe von Fotos einer Überwachungskamera nach einem Mann. Er steht im Verdacht, am Donnerstag, 17. Februar 2022, um 20.22 Uhr ein Fahrzeug an einer Tankstelle am Rasthof Resser Mark an der Autobahn A2 betankt zu haben, ohne dafür zu bezahlen. Der Gesuchte ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, hat eine athletische Figur und sehr kurz geschnittene braune Haare. Zur Tatzeit trug er weiß-blaue Schuhe, blaue Jeans und ein blaues Hemd. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/87275 Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell