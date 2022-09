Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 12. September 2022, kam es gegen 13.00 Uhr in Buer zum Zusammenstoß von zwei PKW. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Pawiker Straße/Dorstener Straße. Beteiligt waren ein 19-jähriger und ein 25-jähriger Gelsenkirchener. Der 19-Jährige beabsichtige von der Dorstener Straße links auf die Pawiker Straße abzubiegen. Der 25-Jährige befuhr die Pawiker Straße in Richtung Feldhauser Straße und bog links in die Dorstener Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Gelsenkirchener blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfalluhrsache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell