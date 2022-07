POL-PB: Getreidefeld geriet in Brand

Bad Lippspringe (ots) - (CK) - Am Dienstagnachmittag (19.07., 15.05 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand einer Scheune am Richtweg informiert. Die Feuerwehren Bad Lippspringe und Schlangen konnten den Brand löschen und das Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Scheune verhindern. Nach bisherigem Erkenntnisstand entzündete eine heiß gelaufene Presse Heuballen, die sich noch im Auswurf der Maschine befanden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in ...

mehr