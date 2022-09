POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug und Urkundenfälschung

Gelsenkirchen (ots) - Gleich mehrfach haben Jugendliche am vergangenen Montagnachmittag, 12. September 2022, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, Straftaten in Buer begangen. Die Jugendlichen betraten das Geschäft eines Hörgeräte-Akustikers in der Innenstadt, wo sie mehrere Sonnenbrillen entwendeten sowie in einem Kiosk in der Marienstraße mehrere E-Zigaretten. Angesprochen auf ihr Hausverbot in einer Parfumerie auf der ...

mehr