POL-SE: Moorrege/ B 431 - Lkw kommt auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.07.2022) ist ein Lkw in der Wedeler Chaussee in Morrege frontal in eine Garage gefahren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr um 13:23 Uhr ein 54-jährger Henstedt-Ulzburger mit einer Sattzugmaschine mit Auflieger die Bundesstraße 431 aus Richtung Moorrege kommend in Richtung Heist.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer auf gerader Fahrstrecke nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Der Henstedt-Ulzburger wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Auflieger hatte Sand/ Kies geladen.

Zur Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Aktuell wird die Fahrbahn noch gereinigt und der Fahrzeugverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

